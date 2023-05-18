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Бывший топ-менеджер WeWork запустил сервис релокации в США по визам талантов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бывший топ-менеджер WeWork и сооснователь travel-стартапа Onlinetours Дмитрий Литвинов запустил сервис релокации в США по визам талантов Idreem. Об этом RB.RU сообщил представитель Литвинова.

Бывший топ-менеджер WeWork запустил сервис релокации в США по визам талантов

Под новый проект Литвинов привлек pre-seed инвестиции от бизнес-ангелов на запуск и разработку платформы. Их имена и условия сделки не раскрываются, однако представитель Idreem сообщил, что средства будут перечисляться тремя траншами по мере продвижения проекта и «носят характер шеститизначной суммы». 

Idreem был запущен 13 марта 2023 года, компания базируется в США. Проект предлагает IT-специалистам и предпринимателям из разных стран переехать в США по визам талантов O-1/ EB-1. Стоимость визы О-1 составит от $5,5 тыс., стоимость EB-1 в компании не уточнили.

В стартапе заявляют, что проходят все этапы получения визы за 1–3 месяца и если клиент, которого Idreem определяет как «квалифицированный», не получает визу, то компания возвращает ему деньги. 

«Так как речь идет не о туристической визе, а о рабочей, то очень важно понимать не только саму визовую специфику, но и разбираться в сути индустрии, достижениях, продуктах, технологиях. Как показывает опыт, на текущем рынке услуг по оформлению визы не хватает экспертности именно в информационных технологиях. Из-за этого некоторые IT-специалисты получают отказ в выдаче визы», — сообщил Дмитрий Литвинов.

В дальнейшем компания намерена создать платформу с услугами переезда «под ключ»: помогать регистрировать юрлицо, открывать счета, подбирать страховую компанию и другое.

Фото на обложке: Unsplash

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