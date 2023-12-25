Сервис релокации в США по визам талантов Dreem запустил продукт для самостоятельного сбора кейса на O-1

Сервис релокации в США по визам талантов Dreem (ранее IDreem) запустил платформу Visa Hub для самостоятельного сбора кейса на визу O-1 для предпринимателей, топ-менеджеров и IT-специалистов. Об этом RB.RU сообщил основатель Дмитрий Литвинов.

Dreem (idreem.com) появился в первой половине 2023 года, проект запустил бывший топ-менеджер WeWork и сооснователь travel-стартапа Onlinetours Дмитрий Литвинов. Продукт предлагает сервис подготовки виз талантов O-1/ EB-1 в США «под ключ».

«Visa Hub полностью новый онлайн-продукт для того, чтобы проходить процесс получения визы талантов в США O-1 самостоятельно», — сообщил Литвинов, добавив, что в таком формате клиент заплатит «несколько сотен долларов» вместо $6-10 тыс. за организацию услуги «под ключ».

Продукт состоит из трех основных частей:

Структурированный письменный и видеоконтент, который помогает разобраться в нюансах получения О-1;

Инструменты для создания кейса, в числе которых искусственный интеллект (отвечает за моментальное написание рекомендательных писем, оценку публикаций пользователя на соответствие требованиям (обычно оценивают адвокаты), оценку и рекомендации профилей людей для написания рекомендательных писем). В перспективе планируется добавить формирование петиции для О-1.

Онлайн-консультации «по требованию» с AI-чат-ботом, который натренирован на специальном контенте адвокатов и официальных источников.

Пример работы Dreem

По словам Литвинова, сейчас продукты Dreem комплиментарные и охватывают как аудиторию, которая готова платить больше и тратить меньше времени на сбор кейса для визы, так и тех, кто не готов отдавать большую сумму, но располагает временем сделать это самостоятельно.

Так, по оценкам основателя Dreem, самостоятельный путь создания кейса займет от 3 до 6 месяцев.

Сейчас в Visa Hub два тарифа:

Insight — подписка за 29$/ мес. Тариф дает доступ к образовательной части, к контенту и AI-ассистенту (чат-боту). Создан для тех, кто хочет разобраться в особенностях получения О-1 в США.

Advanced — подписка за 199$. Этот тариф дополнительно включает в себя несколько индивидуальных онлайн-консультаций с экспертами, доступ к инструментам для создания кейса, премиальный контент и дополнительные регулярные вебинары с экспертами.

Продукт разрабатывался за счет инвестиций, о которых стало известно в мае 2023 года. Сообщалось, что средства будут перечисляться тремя траншами по мере продвижения проекта и «носят характер шеститизначной суммы».

Разработка Visa Hub заняла шесть месяцев, еще два ушло на подготовку запуска. Dreem был запущен 13 марта 2023 года, компания базируется в США.

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