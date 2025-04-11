Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

iFly и Nordstar получили допуски на осуществление рейсов в Абхазию

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Российские авиакомпании iFly и Nordstar получили от Росавиации допуски на осуществление авиарейсов из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии Сухум, передает ТАСС.
iFly и Nordstar получили допуски на осуществление рейсов в Абхазию
  1. Новости

iFly получила разрешение на осуществление 14 еженедельных рейсов из Москвы в Сухум, Nordstar — 7 еженедельных рейсов. Nordstar также разрешено осуществлять три рейса в неделю из Красноярска в Сухум.

  • Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая. Кириенко уточнил, что с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом.
  • В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.
  • Воздушная гавань Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Аэропорт закрылся в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия гавань могла принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года правительство Абхазии договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции аэропорта.

Фото на обложке: JairoMZ / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме