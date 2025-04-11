iFly и Nordstar получили допуски на осуществление рейсов в Абхазию

iFly получила разрешение на осуществление 14 еженедельных рейсов из Москвы в Сухум, Nordstar — 7 еженедельных рейсов. Nordstar также разрешено осуществлять три рейса в неделю из Красноярска в Сухум.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая. Кириенко уточнил, что с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом.

В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.

Воздушная гавань Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Аэропорт закрылся в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия гавань могла принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года правительство Абхазии договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции аэропорта.

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