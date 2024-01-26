Правительство запретило покупать любые иностранные ценные бумаги на ИИС. Изначально предполагалось, что из-под ограничений выведут бумаги компаний из стран ЕАЭС. Введенный запрет касается и облигаций, выпущенных иностранными государствами.

Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о введение запрета на покупку иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Введенные запрет также касается ценных бумаг, выпущенных иностранными государствами.

О том, что покупку бумаг иностранных эмитентов на ИИС могут запретить, впервые стало известно в апреле 2022 года. Позже с официальным предложением выступил Минфин – стимулирование россиян на покупку иностранных ценных бумаг является нецелесообразным в условиях санкционного давления, посчитали в ведомстве.

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