IKEA готовится возобновить работу на территории Украины

IKEA собирается возобновить работу на территории Украины. После начала боевых действий шведская компания закрыла единственный магазин в этой стране.
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Как пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ, которые, в свою очередь, приводят слова источников, решение о возобновлении работы принято в мае, однако точные сроки пока не называются.
По данным местных СМИ, в настоящее время началось обновление вывесок в торговом центре, где находился магазин IKEA.
По словам источника в международной девелоперской компании, сигналом для руководства шведской компании стало возвращение H&M, магазины которого вновь заработали в стране вслед на возобновлением деятельности Inditex.
Магазины H&M вновь открылись в украинских городах в ноябре 2023 года. Весной 2024 года двери открыли магазины Zara, Bershkа, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Pull & Bear (принадлежат Inditex). На непродолжительный срок в 2022 году в стране приостанавливал работу Mcdonald's, однако в том же году возобновил ее.
В России все перечисленные бренды прекратили работу в 2022 году. IKEA продала производственные мощности местным компаниям. Торговые центры «Мега» (принадлежали Ingka Centres — материнской компании IKEA) перешли «Газпромбанку».
Российское юрлицо H&M — ООО «Эйч энд Эм» — в июне приступило к ликвидации компании. А вместо Mcdonald's в стране функционирует сеть «Вкусно — и точка», которую в Роспотребнадзоре предложили сделать флагманом здорового питания.
Фото на обложке: Sergiy Palamarchuk /
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