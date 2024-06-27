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IKEA готовится возобновить работу на территории Украины

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

IKEA собирается возобновить работу на территории Украины. После начала боевых действий шведская компания закрыла единственный магазин в этой стране.

IKEA готовится возобновить работу на территории Украины
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Как пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ, которые, в свою очередь, приводят слова источников, решение о возобновлении работы принято в мае, однако точные сроки пока не называются.

По данным местных СМИ, в настоящее время началось обновление вывесок в торговом центре, где находился магазин IKEA.

По словам источника в международной девелоперской компании, сигналом для руководства шведской компании стало возвращение H&M, магазины которого вновь заработали в стране вслед на возобновлением деятельности Inditex.

Магазины H&M вновь открылись в украинских городах в ноябре 2023 года. Весной 2024 года двери открыли магазины Zara, Bershkа, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Pull & Bear (принадлежат Inditex). На непродолжительный срок в 2022 году в стране приостанавливал работу Mcdonald's, однако в том же году возобновил ее.

В России все перечисленные бренды прекратили работу в 2022 году. IKEA продала производственные мощности местным компаниям. Торговые центры «Мега» (принадлежали Ingka Centres — материнской компании IKEA) перешли «Газпромбанку».

 Российское юрлицо H&M — ООО «Эйч энд Эм» — в июне приступило к ликвидации компании. А вместо Mcdonald's в стране функционирует сеть «Вкусно — и точка», которую в Роспотребнадзоре предложили сделать флагманом здорового питания.

Фото на обложке: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock

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