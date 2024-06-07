В Роспотребнадзоре решили сделать «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания

Сеть «Вкусно — и точка» станет новым флагманом здорового питания в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы регулятора, в день, когда McDonald’s покинул страну, «не было более радостного человека», чем она.

Попова, выступая на ПМЭФ, сообщила, что ее порадовало решение американской сети уйти с российского рынка.

«Наверное, не было более радостного человека, когда прежняя компания [ McDonald’s] уходила, чем я. Потому что, боже мой, наконец-то, ну уж простите меня», — заявила Попова, ее цитирует РБК.

Сейчас, отмечает глава ведомства, Роспотребнадзор работает совместно со «Вкусно — и точка» над изменением политики сети. Попова хочет, чтобы клиенты заведений компании получали «максимально здоровое и полноценное питание».

McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года из-за начала боевых действий. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который запустил работу сети под новым брендом «Вкусно – и точка».

Сегодня меню ресторанной сети практически полностью повторяет позиции, которые были в McDonald’s. Основной ассортимент — бургеры.

Накануне генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал о планах добавить в меню блюда с халяльным мясом. В 2025 году сеть намерена начать работу в республиках Северного Кавказа с преимущественно мусульманским населением.

Фото на обложке: RB.RU