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Во «Вкусно — и точка» появятся халяльные блюда

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть ресторанов быстрого питание «Вкусно — и точка» добавит в меню блюда с халяльным мясом. Ранее компания объявила о планах начать работать в республиках Северного Кавказа. Как отметил гендиректор сети Олег Пароев, потребители в этих регионах серьезно относятся к требованиям по халялю.

Во «Вкусно — и точка» появятся халяльные блюда

Ранее стало известно, что компания заключила соглашение с ООО «Кавказ и Точка», которое будет развивать ресторанный бизнес по франшизе в республиках Северного Кавказа.

В ближайшие пять лет планируется запустить до 15 таких предприятий, где трудоустроят свыше 750 сотрудников. Открытие первого ресторана ожидается в 2025 году.

Пароев указал, что население, на территориях, где начнет работать сеть, взыскательно к требованиям по халялю, поэтому компании важно создать меню и для мусульман.

Пароев также сообщил, что в меню сети не планируется добавлять алкогольные напитки.

  • McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который 12 июня запустил работу сети под новым брендом «Вкусно — и точка». С этого времени сеть вводит в меню новые позиции, расширяет географию присутствия, перезапускает формат «МакКафе», доставку и другое.
  • По итогам 2023 года компания увеличила выручку в 2,1 раза, до 155,7 млрд рублей. Чистая прибыль сети составила 14,17 млрд рублей против 11,6 млрд рублей чистого убытка в 2022 году.

Фото на обложке: ArliftAtoz2205 / Shutterstock

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