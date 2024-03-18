«Вкусно — и точка» в 2023 году нарастила выручку более чем в два раза

ООО «Система ПБО» — основное операционное юрлицо сети «Вкусно — и точка» — по итогам 2023 года увеличило выручку в 2,1 раза, до 155,7 млрд рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

Себестоимость продаж выросла в 1,7 раза, достигнув 128,3 млрд рублей.

Валовая прибыль зафиксирована в размере 27,5 млрд рублей против валового убытка в 2022 году.

По итогам 2023 года чистая прибыль сети составила 14,17 млрд рублей против 11,6 млрд рублей чистого убытка в 2022 году.

В пресс-службе компании пояснили, что в 2022 году, с которым проводится сравнение, предприятия сети были в простое с середины марта до июня и открывались вплоть до конца сентября, компания восстанавливала меню и цепочки поставок и инвестировала в переоткрытие предприятий.

«Высокие показатели 2023 года связаны, в частности, с тем, что в течение всего прошлого года работали все предприятия сети, открывались новые – 37 (без учета предприятий франчайзи и Дальневосточного региона), были окончательно перезапущены все клиентские сервисы, в том числе доставка», — сообщил представитель компании.

К июню 2023 года «Вкусно — и точка» запустила доставку в собственном мобильном приложении в 122 городах России, до конца года она должна была заработать по всей стране. Также сообщалось о планах «Мираторга» и «Вкусно — и точка» дополнительно вложить в совместное предприятие по переработке картофеля в Орловской области 5,7 млрд рублей.

Всего у сети более 880 предприятий в 64 регионах РФ.

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