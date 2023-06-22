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«Вкусно — и точка» запустила доставку в собственном мобильном приложении в 122 городах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Вкусно — и точка» запустила доставку в собственном мобильном приложении, говорится в сообщении компании.

«Вкусно — и точка» запустила доставку в собственном мобильном приложении в 122 городах

Сервис доступен для 632 предприятий в 122 городах России, включая большинство предприятий в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года компания добавит доставку через приложение по всем регионам присутствия сети.

Логистическим партнером сервиса выступила «Яндекс.Доставка». 

Для оформления заказа с доставкой нужно авторизоваться в мобильном приложении «Вкусно — и точка», ввести или указать на карте свой адрес и затем перейти в раздел «Доставка». Приложение автоматически определит возможность доставки в выбранную точку.

  • В конце ноября «Вкусно — и точка» запустила доставку через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
  • В марте 2023 года сеть заявила о возобновлении доставки из всех предприятий, ранее к ней подключенных.  

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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