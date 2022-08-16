IKEA начала ликвидировать российскую «дочку» «Икеа Дом»

IKEA запустила процесс ликвидации юрлица «Икеа Дом» — оно управляет розничной сетью в России. Заявление подано на регистрацию в ЕГРЮЛ.

«У нас предусмотрен упорядоченный процесс остановки деятельности и мы в данный момент рассматриваем полученные запросы. Мы не комментируем текущие переговоры», — сообщили газете «Ведомости» в пресс-службе Ingka Centres.

Кредиторы могут заявить требования к компании в течение двух месяцев.

IKEA начала сворачивать розничную сеть в России в июне. Тогда компания начала сообщать арендодателям торговых центров, где есть магазины и студии предприятия, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

Речь шла о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA.

4 марта IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня компания сообщила, что ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров.

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