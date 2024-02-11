Ленобласть и Беларусь намерены открыть «свою IKEA» под новым брендом

В Ленинградской области планируют создание нового мебельного бренда, который смог бы заменить ушедшую из России IKEA. Регион рассматривает идею объединить белорусских поставщиков, ранее сотрудничавших со шведской компанией.

Как передает пресс-служба правительства Ленобласти, губернатор региона Александр Дрозденко посетил организованную концерном «Беллесбумпром» презентацию образцов продукции местных производителей мебели, которые были партнерами IKEA.

Стороны обсуждают идею «сбора» IKEA под новым брендом. Сообщается, что в Беларуси удалось полностью заместить фурнитуру и даже выпустить тестовую партию коробок с инструкциями по сборке мебели по аналогии со шведским брендом.

«Большому количеству производств, которые работали "под зонтиком" IKEA, изначально не хватало компетенций в логистике и торговли. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует», — сообщил губернатор.

Это не первая попытка заместить в России и Беларуси покинувшую рынок IKEA. Весной 2023 года в Москве открылся первый магазин белорусской компании Swed House. Сеть реализует продукцию IKEA, а также собственные аналоги товаров шведского бренда.

Ранее стало известно, что IKEA продлила права на товарные знаки IKEA и «Икеа» в России до 2033 года.

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