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В России открылся белорусский аналог IKEA

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Москве состоялось открытие первого магазина белорусской компании Swed House. Сеть реализует продукцию IKEA, а также собственные аналоги продукции шведского бренда.

В России открылся белорусский аналог IKEA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Площадь торговой точки в ТЦ «Щелковский» составляет 330 км. м. В дальнейшем компания планирует открыть в столице не менее пяти магазинов.

В Swed House компании говорится, что она продает товары для кухни, включая посуду, интерьерные товары, мебельные аксессуары, текстиль и другие — свыше 800 наименований. Продукция Swed House производится на фабриках в России, Китае, Беларуси и Казахстане.

В беседе с изданием «Подъем» глава компании Мурат Шагылыджов сообщил, что товаров бренда IKEA «немного». Источники поставок не раскрываются, однако бизнесмен отмечает: «Не из Европы и не из Китая». Предприниматель не считает продажу продукции шведской компании незаконной.

«Где вы видели, что есть запрет продажи товаров IKEA? Любой человек, любой предприниматель, любой магазин может этими товарами торговать», — отметил Шагылыджов.

Кроме того, гендиректор белорусской компании сообщил газете «Аргументы и факты», что осенью этого года откроется первый магазин Swed House в Санкт-Петербурге. Его площадь составит около 800 кв. м.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси в марте прошлого года. В марте 2023-го шведский производитель продал петербургской Slotex свой последний завод в России. В том же месяце Минпромторг разрешил ввозить продукцию бренда по параллельному импорту.

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Фото: Unsplash

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