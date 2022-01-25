Внутри четырех магазинов IKEA в России началась переработка пищевых отходов в удобрения

Шведская торговая сеть IKEA запустила переработку пищевых отходов в удобрения внутри магазинов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Адыгеи. О старте программы сообщила пресс-служба торговой компании.
В планах IKEA переработать в российских магазинах около 160 тысяч тонн отходов за год на оборудовании Reddonatura. Полученные удобрения отправят во Верхневолжский федеральный аграрный научный центр для выращивания различных культур
К концу 2022 года перерабатывающие мощности установят и в других магазинах сети.
«Пищевые отходы не только усугубляют проблему голода, но и негативно влияют на окружающую среду», — заявили в IKEA.
С сентября 2021 года во всех магазинах IKEA установлено оборудование Food Waste Watcher, которое сокращает списание отходов на 50%. Видеокамера и специальный сотрудник фиксируют недоеденные продукты, данные заносятся в систему и по ним формируются отчеты. В итоге меняется организация работы отдела питания. Учет также позволяет отслеживать тренды.
«Наша инициатива по переработке пищевых отходов в удобрение прямо в магазинах станет одной из первых на российском рынке и поможет приблизиться к безотходному и более экологичному будущему», — отметила руководитель отдела питания IKEA в России. Елена Шашлова.
Несколько подразделений IKEA уже перерабатывают отходы совместно с партнерами. Из дистрибьюторского центра в Московской области они поступают на ферму как корм для животных. Магазины в Москве передают отходы компании «Наш город» для производства удобрений.
В январе 2021 года магазин «ИКЕА Парнас» совместно с ООО «Созвездие» запустили переработку пищевых отходов в компост. На сегодняшний день уровень переработки всех отходов в магазинах IKEA в России составляет 75%.
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Фото на обложке: pexels.com
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