Илон Маск пообещал сделать спутниковый интернет от Starlink полностью мобильным до конца года

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что интернет от группы спутников Starlink в 2021 году станет полностью мобильным, что позволит использовать его везде — вплоть до автомобильных поездок.

Блогер Тим Додд (Everyday Astronaut) поинтересовался в твиттере, всегда ли пользователи Starlink будут привязаны к одному месту или же интернет можно будет использовать с помощью портативного устройства.

«Да, в этом году он должен стать полностью мобильным, чтобы вы могли перемещать его куда угодно или использовать во время движения на автофургоне или грузовике. Нам нужно еще несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полноценное покрытие и ключевые обновления программного обеспечения», — написал Илон Маск.

Сейчас спутниковая интернет-служба SpaceX Starlink находится в стадии бета-тестирования. CNBC заметила, что компания уже подала заявку в органы власти на разрешение компонентам Starlink работать на транспорте. В письме директора SpaceX Дэвида Голдмана в адрес Федеральной комиссии по связи говорится, что спутниковый интернет компании расширит «диапазон широкополосных возможностей, доступных для движущихся транспортных средств по всей территории Соединенных Штатов, а также для движущихся судов и самолетов по всему миру».

Сейчас на орбите действуют более 1100 спутников Starlink, которые запустила SpaceX. В октябре 2020 года SpaceX начала развертывать раннее обслуживание в бета-версии для клиентов в США, Канаде и Великобритании. Стоимость обслуживания составляет 99 долларов в месяц. По данным компании на конец января, сейчас спутниковый интернет Starlink используют более 10 тысяч абонентов.

Сейчас клиенты Starlink не могут перемещать оборудование с различных адресов. Местоположение вводят при оформлении заказа. Это связано с тем, что спутниковая группировка Starlink пока построена не полностью, ее возможности еще ограничены.

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Фото: AleksandrMorrisovich / Shutterstock