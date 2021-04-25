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Илон Маск проведет эфир Saturday Night Live

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вечером 8 мая станет ведущим прямого эфира американского развлекательного шоу Saturday Night Live на канале NBC.

Илон Маск проведет эфир Saturday Night Live

Saturday Night Live представила Маска зрителям как «генерального директора и главу технического отдела Tesla, а также главного инженера SpaceX, который 23 апреля второй раз запустил свой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию».

Маск впервые станет ведущим, отмечает CNET. Музыкальным гостем станет американская певица и актриса Майли Сайрус. Она стала известна в мире после съемок в главной роли сериала «Ханна Монтана», где сыграла школьницу Майли Стюарт, которая является поп-звездой Ханной Монтаной, но скрывает этот факт. Сайрус придет на Saturday Night Live уже в шестой раз.

Ведущими Saturday Night Live в разное время были политики вице-президент США в администрации Билла Клинтона Эл Гор, мэр Нью-Йорка в 1994–2001 годах от Республиканской партии Руди Джулиани, американская фигуристка-одиночница и двукратный призер зимних Олимпийских игр Нэнси Керриган и шоссейный велогонщик, семикратный победитель в общем зачете Тур де Франс Лэнс Армстронг.

Илон Маск ранее снимался в эпизодах «Железный человек 2» , «Симпсоны» и «Рик и Морти». Среди других известных публичных выступлений бизнесмена — участие в записи подкастов Джо Рогана.

Фото: Naresh777 / Shutterstock

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