Илон Маск проведет эфир Saturday Night Live

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вечером 8 мая станет ведущим прямого эфира американского развлекательного шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Saturday Night Live представила Маска зрителям как «генерального директора и главу технического отдела Tesla, а также главного инженера SpaceX, который 23 апреля второй раз запустил свой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию».
Маск впервые станет ведущим, отмечает CNET. Музыкальным гостем станет американская певица и актриса Майли Сайрус. Она стала известна в мире после съемок в главной роли сериала «Ханна Монтана», где сыграла школьницу Майли Стюарт, которая является поп-звездой Ханной Монтаной, но скрывает этот факт. Сайрус придет на Saturday Night Live уже в шестой раз.
Ведущими Saturday Night Live в разное время были политики вице-президент США в администрации Билла Клинтона Эл Гор, мэр Нью-Йорка в 1994–2001 годах от Республиканской партии Руди Джулиани, американская фигуристка-одиночница и двукратный призер зимних Олимпийских игр Нэнси Керриган и шоссейный велогонщик, семикратный победитель в общем зачете Тур де Франс Лэнс Армстронг.
Илон Маск ранее снимался в эпизодах «Железный человек 2» , «Симпсоны» и «Рик и Морти». Среди других известных публичных выступлений бизнесмена — участие в записи подкастов Джо Рогана.
Фото: Naresh777 / Shutterstock
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