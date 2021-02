Перебои и задержки: как бета-тестеры Starlink отзываются о спутниковом интернете Илона Маска

В октябре прошлого года SpaceX запустил бета-версию сервиса Starlink Better Than Nothing. Стоимость оборудования составляет $499, ежемесячная оплата — $99. Первые пользователи уже успели поделиться впечатлениями на форумах.

Они согласны с тем, что спутники Starlink, расположенные на высоте около 540 км, превосходят по скорости местные предложения. В сельских районах представлены устаревшие соединения DSL со скоростью связи 3G и медленная спутниковая широкополосная связь с геостационарной орбитой на высоте 36 тысяч км.

«Я более чем доволен, — написал Ли Филлипс, разработчик программного обеспечения из Келоуна, Канада. — Средняя скорость загрузки составляет 110 Мбит/c, а скорость скачивания — 20 Мбит/с».

Другой пользователь Starlink, предприниматель из Дулута, Миннесота, пожаловался на более медленное подключение: «Скорость загрузки довольно стабильна (около 7 Мбит/с), но скорость скачивания колеблется от 40 до 190 Мбит/с, что также довольно приемлемо для потоковой передачи».

Он поделился, что скорость загрузки другого широкополосного доступа CenturyLink DSL в хорошие дни достигает 30 Мбит/с, а скачивания — 2 Мбит/с.

Данные о пропускной способности из приложения Speedtest от Ookla говорят о том же. В декабре средняя скорость скачивания Starlink составляла 80,67 Мбит/с, а загрузки — 17,17 Мбит/с.

Время пинга Starlink, показывающее, насколько быстро он может получать и отправлять один бит информации на сайт — лучше, чем у геосинхронного спутникового подключения или широкополоснго доступа. Средние значения Speedtest показывают, что задержка Starlink составляет 41 миллисекунду (мс), а измерения Филипса — 29 мс. Время отклика традиционного спутника составляет 600 мс и выше, что совсем не подходит для игр.

Пока Starlink не может превзойти показатели скорости для кабельных и оптоволоконных соединений — средний показатель скачивания для фиксированной широкополосной связи в США составляет 173,67 Мбит/с, 63,76 Мбит/с загрузка и задержка 25 мс. Но SpaceX не стремится выходить на этот рынок.

Илон Маск на конференции в марте прошлого года заявил: «Starlink предназначен для самых сложных в обслуживании клиентов, которые не могут по техническим причинам воспользоваться подключением к телекоммуникационным операторам».

Перебои с соединением

Самая большая проблема со Starlink на данный момент – это кратковременные перебои с соединением из-за расстояния между спутниками. В FAQ компании сказано: «Также будут возникать короткие периоды с отсутствием подключения». Проблема должна решиться, когда SpaceX отправит на орбиту больше спутников.

Время простоя у Филлипса составляет 2,4%, хотя за последние 72 часа оно было всего 0,86%.

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Другой тестировщик, разработчик из Монтаны под ником NekMech, сумел сохранить старое беспроводное микроволновое соединение во время бета-тестирования Starlink. «Несмотря на то, что это намного медленнее, для моей работы важно непрерывное соединение», — сказал он.

Филлипс и Брайан также предупредили, что возможны зависания, когда моторизованную антенну Starlink впервые подключается к группе спутников.

«Необходимо сначала убедиться, что в приложении Starlink VR вы видите четкое изображение неба, — написал Филлипс. — Но я не рекомендую устанавливать ее самостоятельно, если вы не живете в чистом поле».

Брайан также подчеркнул, что для обслуживания антенны Starlink необходимо обеспечить к ней легкий доступ.

Яркие спутники

Некоторые обеспокоены, что свет, отраженный от спутников, может помешать астрономам. В связи с этим SpaceX планирует уменьшить их яркость.

«Они незаметны невооруженным глазом, но по-прежнему очень ярки для исследовательских телескопов, — написал Джеффри Холл, председатель Комитета Американского астрономического общества по световому загрязнению, радиопомехам и космическому мусору. — SpaceX продолжает совершенствовать конструкцию, чтобы спутники стали еще незаметней. Amazon и OneWeb обязались сделать то же самое».

Но один вопрос все еще не дает многим покоя: будут ли ограничения на объем загружаемых данных.

Бета-тестеры отметили, что в ПО об этом ничего не сказано. Поэтому они надеются, что ограничение данных не появится. «Это бы убило платформу», — сказал Брайан.

Однако Маск избегает вопросов на эту тему в твиттере. Пресс-служба SpaceX также не отвечает на вопросы по электронной почте. А в разделе часто задаваемых вопросов Starlink указано: «В рамках программы Better Than Nothing Beta в настоящее время нет ограничений на объем загружаемых данных».

Источник.

Фото на обложке: GostonMoris / Depositphotos