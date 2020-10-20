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Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на базе космических спутников. Проект будет развиваться в рамках глобальной инициативы компании Azure Space. Ее целью является сделать космические инновации доступными для компаний. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Microsoft.

Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Отмечается, что технология Microsoft и SpaceX позволит компаниям обеспечить надежную связь между наземными ресурсами, например центром обработки данных (ЦОД), и облаком. Это станет возможным благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink.

Также компании запланировали провести интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure. Это расширит условия использования системы Starlink, говорится в сообщении.

 Кроме того, реализация стратегии Azure Space включает другие шаги.

  • создание дата-центра Azure Modular Datacenter (MDC): он представляет собой автономный транспортируемый ЦОД, который позволит получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях, в том числе при отсутствии подключения к сети.

По данным Microsoft, MDC подойдет для обеспечения бесперебойной работы критически важной инфраструктуры в центрах гуманитарной помощи, недроразрабатывающих предприятиях и других объектах. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволит обеспечить надежное и безопасное подключение MDC через резервный канал связи при перебоях в основной сети.

  • подготовку эмуляционной среды Azure Orbital Emulator, которая позволит спланировать запуск группировок спутников на орбиту.

В компании отмечают, что Azure Orbital Emulator даст космическим организациям возможность создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников. Это, в свою очередь, необходимо для создания оптимального сетевого покрытия.

Фото: Dima Zel / Shutterstock

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