Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на базе космических спутников. Проект будет развиваться в рамках глобальной инициативы компании Azure Space. Ее целью является сделать космические инновации доступными для компаний. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Microsoft.

Отмечается, что технология Microsoft и SpaceX позволит компаниям обеспечить надежную связь между наземными ресурсами, например центром обработки данных (ЦОД), и облаком. Это станет возможным благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink.

Также компании запланировали провести интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure. Это расширит условия использования системы Starlink, говорится в сообщении.

Кроме того, реализация стратегии Azure Space включает другие шаги.

создание дата-центра Azure Modular Datacenter (MDC): он представляет собой автономный транспортируемый ЦОД, который позволит получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях, в том числе при отсутствии подключения к сети.

По данным Microsoft, MDC подойдет для обеспечения бесперебойной работы критически важной инфраструктуры в центрах гуманитарной помощи, недроразрабатывающих предприятиях и других объектах. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволит обеспечить надежное и безопасное подключение MDC через резервный канал связи при перебоях в основной сети.

подготовку эмуляционной среды Azure Orbital Emulator, которая позволит спланировать запуск группировок спутников на орбиту.

В компании отмечают, что Azure Orbital Emulator даст космическим организациям возможность создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников. Это, в свою очередь, необходимо для создания оптимального сетевого покрытия.

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