Новые iMac в минималистичном дизайне и iPad Pro поступят в продажу в России 21 мая

Покупателям в России с 21 мая станут доступны новые iMac в новом минималистичном дизайне и самый мощный iPad Pro. Устройства появятся в интернет-магазине Apple и в магазинах авторизованных реселлеров, сообщает пресс-служба Apple.

Изображение: Apple

iMac

Новый iMac оснащен чипом M1 для лучшей производительности и дисплеем Retina 4,5K. iMac выпускается в семи ярких цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом.

Покупатель может выбрать одну из трех моделей клавиатуры Magic Keyboard, в том числе с датчиком Touch ID и цифровой панелью в качестве опции, в комплект поставки можно также включить мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad. Все аксессуары будут выполнены в одной цветовой гамме с компьютером.

iPad Pro

iPad Pro 12,9 дюйма оснащен новым дисплеем Liquid Retina XDR, у которого увеличен динамический диапазон, что делает изображение более ярким, четким и детальным. Обработка HDR‑контента на этом дисплее воспроизводится плавно.

В продажу поступят модели с поддержкой сотовой связи и технологии 5G. Также iPad Pro оснащен портом Thunderbolt, что позволяет вывести пропускную способность при работе с высокоскоростными аксессуарами на уровень профессионального оборудования.

Сверхширокоугольная фронтальная камера поддерживает функцию «В центре внимания», которая автоматически регулирует ее работу, чтобы во время видеозвонков пользователи всегда оставались в кадре.

Magic Keyboard теперь выпускается в белом цвете, есть подсветка клавиш и встроенный трекпад.

Также сообщается, что покупатели, которые приобретут устройство онлайн напрямую в Apple на сайте, смогут сделать на iPad Pro бесплатную гравировку. Для гравировок поддерживаются дополнительные текстовые символы и эмодзи.

Apple TV 4K

В новое поколение Apple TV 4K добавлена инновационная технология настройки цветового баланса и поддержка HDR с высокой частотой кадров.

Пульт Siri Remote оснащен кликпадом, пять кнопок которого должны обеспечить более точную навигацию. У пульта сенсорная поверхность и он поддерживает жесты смахивания для быстрой прокрутки. Внешнее кольцо кликпада поддерживает круговые жесты и выступает в качестве джойстика. Корпус выполнен из алюминия.

Фото на обложке: Unsplash