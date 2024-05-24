«Импакт Капитал» отсудил у портфельного проекта более 34 млн рублей за неисполнение обязательств по договору займа

Арбитражный суд Нижегородской области 20 мая принял решение взыскать с агрохолдинга «Успенское» в пользу инвестиционной компании «Импакт Капитал» 34,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договору займа. «Успенское» — портфельный проект «Импакт Капитал» с 2022 года.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился RB.RU, итоговая сумма в пользу инвесткомпании складывается из суммы займа от «Импакт Капитал» в размере 16,8 млн рублей, процентов за пользование им — 8,6 млн рублей, неустойки за просрочку погашения займа — 6,9 млн рублей, неустойки за просрочку погашения процентов — 2,1 млн рублей.

«Импакт Капитал» обратился в суд по этому делу в октябре 2023 года с требованием взыскать 24,7 млн рублей, заседание переносилось несколько раз. В резолютивной части решения суда от 20 мая итоговая совокупная сумма в пользу инвесткомпании превысила 34 млн рублей.

Агрохолдинг «Успенское» — порфтельный проект «Импакт Капитал». В карточке предприятия на сайте инвесткомпании указано, что «Успенское» расположен на юге Нижегородской области, владеет земельным банком более 6 тыс. га.

«Импакт Капитал» на своем сайте сообщает, что «агрохолдинг выделяется среди прочих своей инвестиционной привлекательностью» в связи с повышенной урожайностью и владением базой с железнодорожным тупиком; спросом на продукцию, превышающим производственные мощности; потенциалом расширения земельного банка до минимум 10 тыс. га; отсутствием конкуренции в радиусе 200 км и другими факторами.

«Импакт Капитал» вложил в агрохолдинг 40 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в феврале 2022 года. Компания, как сообщается, оценивалась в 600 млн рублей.

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 11 января 2023 года (последние доступные данные) АО «Импакт Капитал» владеет уже 9% в ООО «Успенское», остальное распределено между физическими лицами: 55% принадлежит Роману Диденко, 18,5% — Олегу Калашнику, 15% — Максиму Ситникову, 1,5% — Александру Калашнику, 1% — Виталию Ходорченко.

Краткосрочные заемные обязательства компании в 2023 году превысили выручку, составив 135,6 млн рублей. Выручка компании по итогам 2023 года сократилась на 3% по сравнению с 2022 годом (с 85,2 млн рублей до 82,4 млн рублей). При этом компания нарастила чистую прибыль год к году в два раза — до 309 тыс. рублей.

Нижегородское ООО «Успенское» зарегистрировано в сентябре 2016 года. Согласно перечню зарегистрированных видов деятельности, компания занимается выращиванием зерновых, разведением крупного рогатого скота, дождевых червей, оказывает услуги в области растениеводства. У предприятия 7 действующих сертификатов на злавковые и масличные культуры.

В «Импакт Капитал» на момент публикации ответили на запрос RB.RU, связаться с представителями агрохолдинга «Успенское» не удалось.

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