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«Импакт Капитал» отсудил у портфельного проекта более 34 млн рублей за неисполнение обязательств по договору займа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Арбитражный суд Нижегородской области 20 мая принял решение взыскать с агрохолдинга «Успенское» в пользу инвестиционной компании «Импакт Капитал» 34,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договору займа. «Успенское» — портфельный проект «Импакт Капитал» с 2022 года.

«Импакт Капитал» отсудил у портфельного проекта более 34 млн рублей за неисполнение обязательств по договору займа

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился RB.RU, итоговая сумма в пользу инвесткомпании складывается из суммы займа от «Импакт Капитал» в размере 16,8 млн рублей, процентов за пользование им — 8,6 млн рублей, неустойки за просрочку погашения займа — 6,9 млн рублей, неустойки за просрочку погашения процентов — 2,1 млн рублей.

«Импакт Капитал» обратился в суд по этому делу в октябре 2023 года с требованием взыскать 24,7 млн рублей, заседание переносилось несколько раз. В резолютивной части решения суда от 20 мая итоговая совокупная сумма в пользу инвесткомпании превысила 34 млн рублей. 

Агрохолдинг «Успенское» — порфтельный проект «Импакт Капитал». В карточке предприятия на сайте инвесткомпании указано, что «Успенское» расположен на юге Нижегородской области, владеет земельным банком более 6 тыс. га. 

«Импакт Капитал» на своем сайте сообщает, что «агрохолдинг выделяется среди прочих своей инвестиционной привлекательностью» в связи с повышенной урожайностью и владением базой с железнодорожным тупиком; спросом на продукцию, превышающим производственные мощности; потенциалом расширения земельного банка до минимум 10 тыс. га; отсутствием конкуренции в радиусе 200 км и другими факторами.

«Импакт Капитал» вложил в агрохолдинг 40 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в феврале 2022 года. Компания, как сообщается, оценивалась в 600 млн рублей. 

  • По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 11 января 2023 года (последние доступные данные) АО «Импакт Капитал» владеет уже 9% в ООО «Успенское», остальное распределено между физическими лицами: 55% принадлежит Роману Диденко, 18,5% — Олегу Калашнику, 15% — Максиму Ситникову, 1,5% — Александру Калашнику, 1% — Виталию Ходорченко.
  • Краткосрочные заемные обязательства компании в 2023 году превысили выручку, составив 135,6 млн рублей. Выручка компании по итогам 2023 года сократилась на 3% по сравнению с 2022 годом (с 85,2 млн рублей до 82,4 млн рублей). При этом компания нарастила чистую прибыль год к году в два раза — до 309 тыс. рублей. 
  • Нижегородское ООО «Успенское» зарегистрировано в сентябре 2016 года. Согласно перечню зарегистрированных видов деятельности, компания занимается выращиванием зерновых, разведением крупного рогатого скота, дождевых червей, оказывает услуги в области растениеводства. У предприятия 7 действующих сертификатов на злавковые и масличные культуры.

В «Импакт Капитал» на момент публикации ответили на запрос RB.RU, связаться с представителями агрохолдинга «Успенское» не удалось. 

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Фото на обложке: Unsplash

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