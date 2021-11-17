В Москве пройдет первый в России форум ответственных инвесторов и предпринимателей

8 декабря 2021 года в Центре цифрового лидерства SAP состоится форум, посвященный ответственному инвестированию и поддержке социального предпринимательства «Импакт-инвестирование: тренд новой экономики».
На форуме крупные российские и зарубежные инвесторы и эксперты отрасли обсудят:
- как ускорить развитие импакт-инвестирования в России;
- почему доходность таких инвестиций сопоставима с доходностью, которую приносят традиционные инструменты инвесторов;
- какая инфраструктура нужна для развития импакт-инвестиций;
- готовы ли российские предприниматели и инвесторы включаться в глобальные вызовы мировой экономики.
Среди приглашенных спикеров:
- Лев Якобсон, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- Ксения Франк, венчурный инвестор, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;
- Ева Кончал, управляющий по Центральной и Восточной Европе The European Venture Philanthropy Association (EVPA);
- Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше Будущее»;
- Илья Зибарев, партнер программы «Навстречу импакт-инвестициям», банкир, инвестор;
- Роберт Зульковский, сооснователь The Conduit и The Conduit Capital;
- Татьяна Бурмистрова, основатель фонда «Навстречу переменам»;
- Бальбо Лучано, итальянский предприниматель, основатель Fondazione Oltre и другие.
Подробная информация о форуме и регистрация — на сайте.
Организаторы — проект «Навстречу импакт-инвестициям» и Forbes Congress Russia.
Фото на обложке: Gennady Danilkin /
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