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В Москве пройдет первый в России форум ответственных инвесторов и предпринимателей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

8 декабря 2021 года в Центре цифрового лидерства SAP состоится форум, посвященный ответственному инвестированию и поддержке социального предпринимательства «Импакт-инвестирование: тренд новой экономики».

В Москве пройдет первый в России форум ответственных инвесторов и предпринимателей

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На форуме крупные российские и зарубежные инвесторы и эксперты отрасли обсудят:

  • как ускорить развитие импакт-инвестирования в России;
  • почему доходность таких инвестиций сопоставима с доходностью, которую приносят традиционные инструменты инвесторов;
  • какая инфраструктура нужна для развития импакт-инвестиций;
  • готовы ли российские предприниматели и инвесторы включаться в глобальные вызовы мировой экономики.

Среди приглашенных спикеров:

  • Лев Якобсон, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
  • Ксения Франк, венчурный инвестор, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 
  • Ева Кончал, управляющий по Центральной и Восточной Европе The European Venture Philanthropy Association (EVPA);
  • Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше Будущее»;
  • Илья Зибарев, партнер программы «Навстречу импакт-инвестициям», банкир, инвестор;
  • Роберт Зульковский, сооснователь The Conduit и The Conduit Capital; 
  • Татьяна Бурмистрова, основатель фонда «Навстречу переменам»;
  • Бальбо Лучано, итальянский предприниматель, основатель Fondazione Oltre и другие.

Подробная информация о форуме и регистрация — на сайте

Организаторы — проект «Навстречу импакт-инвестициям» и Forbes Congress Russia.

Фото на обложке: Gennady Danilkin / Shutterstock

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