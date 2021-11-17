8 декабря 2021 года в Центре цифрового лидерства SAP состоится форум, посвященный ответственному инвестированию и поддержке социального предпринимательства «Импакт-инвестирование: тренд новой экономики».

В Москве пройдет первый в России форум ответственных инвесторов и предпринимателей