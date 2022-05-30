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Запущен сервис для поиска отечественных аналогов импортной продукции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Электронная площадка «Сбер А» запустила сервис для поиска отечественных аналогов импортной продукции «Произведенов.РФ», говорится в сообщении «Сбера».

Запущен сервис для поиска отечественных аналогов импортной продукции

На сайте производители могут узнать о потребностях заказчиков в сфере импортозамещения. Платформа интегрирована с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП).

Через платформу можно создать карточки спроса заказчиков, верифицировать пользователей через ЭЦП, ознакомиться со спросом и предложениями. Производители и заказчики также могут обмениваться документами и использовать встроенный мессенджер общения по заявкам.

В апреле также анонсировалось создание B2B-маркетплейса «Поставка.рф», который должен объединить фермерские хозяйства с локальным бизнесом.

Фото на обложке: Unsplash

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