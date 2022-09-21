Рублевый индекс Мосбиржи в моменте рухнул на 9,52% — до 2005 пунктов на начало торгов 21 сентября в 10:04 мск по отношению к предыдущему торговому дню, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи рухнул на 9,5% на фоне сообщения о частичной мобилизации