Индекс Мосбиржи рухнул на 9,5% на фоне сообщения о частичной мобилизации

Рублевый индекс Мосбиржи в моменте рухнул на 9,52% — до 2005 пунктов на начало торгов 21 сентября в 10:04 мск по отношению к предыдущему торговому дню, следует из данных торговой площадки.
- В 10:14 мск индекс начал рост, прибавил несколько процентов, после чего падение составило только 5,06% и 2103 пунктов.
- Долларовый индекс РТС потерял 11,6% в моменте по состоянию на 10:03 и опустился до уровня в 1019 пунктов.
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей впервые с 1 августа, курс евро — выше 61 рубля впервые с 13 сентября.
20 сентября на Мосбирже также произошел мощный обвал акций. Индекс торговой площадки в падении пробил 2200 пунктов, минимум за месяц. Это произошло из-за усиления геополитических рисков на новостях о планируемых референдумах о присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области к России.
20 сентября ЛНР, ДНР и Херсонская область утвердили проведение референдумов о вхождении в состав России. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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