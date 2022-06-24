Индия за три месяца нарастила импорт российской нефти в 50 раз

Индия вплотную приблизилась к доминированию в объеме закупок нефти у России. За последние три месяца индийский импорт российской нефти вырос в 50 раз и достиг 10% в общем объеме ее закупок у иностранных государств.

Сведения об объемах индийского импорта сырой нефти приводит The Economic Times.

В период с апреля по июнь (три месяца), пишет издание, импорт Индией нефти из России вырос в долевом объеме до 10%. До начала спецоперации на Украине эта цифра не превышала 0,2%, уточняет газета.

С момента начала военной операции на Украине Россия стала поставлять в Индию в 25 раз больше нефти – 1 млн баррелей ежедневно. В феврале поставки составлял около 30 тысяч баррелей в сутки.

Россия вошла в четверку крупнейших поставщиков нефти в Индию, писал Reuters. В марте РФ была лишь десятой в списке, а по итогам апреля переместилась на четвертую строчку с долей 6% в общем индийском импорте нефти.

Россия спустя более чем полгода вернулась на первое место в списке главных поставщиков нефти в Китай, обойдя по объему экспорта Саудовскую Аравию. В Reuters признали, что несмотря на санкции Россия способна найти покупателя на свой главный экспортный ресурс.

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