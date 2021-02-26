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Индийский стартап Infra.Market стал единорогом после раунда C

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Индийский стартап Infra.Market привлёк более $100 млн в ходе раунда C и стал новым единорогом. Теперь строительный маркетплейс оценивается в $1 млрд. В раунде приняли участие как существующие инвесторы, так и новые.

Индийский стартап Infra.Market стал единорогом после раунда C

Лид-инвестором раунда стал Tiger Global. Кроме того, участие приняли существующие инвесторы — Foundamental, Accel Partners, Nexus Venture Partners, Evolvence India Fund, и Sistema Asia Fund, говорится в пресс-релизе венчурного фонда АФК "Система" Sistema Asia Fund.

Infra.Market был запущен в 2016 году как маркетплейс строительных материалов, предоставляющий строительным компаниям комплексное решение для закупок. В декабре 2020 года стартап закрыл раунд инвестирования B на $20 млн.

Привлеченные в раунде C средства компания планирует потратить на выход на новые рынки, а также на развитие собственных торговых марок и продаж D2R (Direct-to-Retail).

Венчурный фонд АФК «Система» — Sistema Asia Fund — специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии. Этим летом фонд продал долю в индийской онлайн-аптеке Netmeds. Первым экзитом фонда была продажа доли в индийском стартапе Qwikcilver, разрабатывающем технологии подарочных карт.

Фото: artursz/Depositphotos

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