Индийский стартап Infra.Market стал единорогом после раунда C

Индийский стартап Infra.Market привлёк более $100 млн в ходе раунда C и стал новым единорогом. Теперь строительный маркетплейс оценивается в $1 млрд. В раунде приняли участие как существующие инвесторы, так и новые.

Лид-инвестором раунда стал Tiger Global. Кроме того, участие приняли существующие инвесторы — Foundamental, Accel Partners, Nexus Venture Partners, Evolvence India Fund, и Sistema Asia Fund, говорится в пресс-релизе венчурного фонда АФК "Система" Sistema Asia Fund.

Infra.Market был запущен в 2016 году как маркетплейс строительных материалов, предоставляющий строительным компаниям комплексное решение для закупок. В декабре 2020 года стартап закрыл раунд инвестирования B на $20 млн.

Привлеченные в раунде C средства компания планирует потратить на выход на новые рынки, а также на развитие собственных торговых марок и продаж D2R (Direct-to-Retail).

Венчурный фонд АФК «Система» — Sistema Asia Fund — специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии. Этим летом фонд продал долю в индийской онлайн-аптеке Netmeds. Первым экзитом фонда была продажа доли в индийском стартапе Qwikcilver, разрабатывающем технологии подарочных карт.

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