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Жителей Индии попросили не подключаться к «космическому» интернету Starlink Илона Маска

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Индийские власти недовольны выходом компании Starlink Илона Маска на рынок интернет-провайдеров страны. Проблема в том, что у компании нет лицензии на подобную деятельность.

Жителей Индии попросили не подключаться к «космическому» интернету Starlink Илона Маска

Правительство Индии попросило граждан страны не подключаться к «космического» интернету Starlink, пока компания не получит необходимую лицензию у местного регулятора, сообщает Reuters.

Компания Илона Маска Starlink зарегистрировала бизнес в Индии 1 ноября.

Она рекламирует свои услуги и, по данным властей страны, уже открыла предзаказы на подключение, хотя пока еще не получила лицензию на деятельность, связанную с эксплуатацией космических спутников.

Цель Starlink — обеспечить с помощью космических спутников доступ в интернет из любой, даже самой удаленной от цивилизации, точки планеты.

Проект был запущен еще в 2014 году, первые тестовые спутники компания вывела на орбиту в 2018.

Сейчас Starlink работает в экспериментальном режиме уже в 20 странах. Контролирующая компанию SpaceX продала более 100 тыс. терминалов для подключения к своей сети.

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На орбите находится почти 2 тыс. спутников проекта, Starlink планирует довести это число до 30 тыс.

Впрочем, SpaceX Илона Маска — не единственная компания, планирующая обеспечить жителей Земли глобальной возможностью выйти в интернет. Главный конкурент Starlink — «Проект Койпер» технологического гиганта Amazon, всеми силами стремящегося перехватить первенство в космической гонке частных компаний.

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Фото: Viren Desai/Shutterstock

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