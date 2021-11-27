Жителей Индии попросили не подключаться к «космическому» интернету Starlink Илона Маска

Индийские власти недовольны выходом компании Starlink Илона Маска на рынок интернет-провайдеров страны. Проблема в том, что у компании нет лицензии на подобную деятельность.

Правительство Индии попросило граждан страны не подключаться к «космического» интернету Starlink, пока компания не получит необходимую лицензию у местного регулятора, сообщает Reuters.

Компания Илона Маска Starlink зарегистрировала бизнес в Индии 1 ноября.

Она рекламирует свои услуги и, по данным властей страны, уже открыла предзаказы на подключение, хотя пока еще не получила лицензию на деятельность, связанную с эксплуатацией космических спутников.

Цель Starlink — обеспечить с помощью космических спутников доступ в интернет из любой, даже самой удаленной от цивилизации, точки планеты.

Проект был запущен еще в 2014 году, первые тестовые спутники компания вывела на орбиту в 2018.

Сейчас Starlink работает в экспериментальном режиме уже в 20 странах. Контролирующая компанию SpaceX продала более 100 тыс. терминалов для подключения к своей сети.

На орбите находится почти 2 тыс. спутников проекта, Starlink планирует довести это число до 30 тыс.

Впрочем, SpaceX Илона Маска — не единственная компания, планирующая обеспечить жителей Земли глобальной возможностью выйти в интернет. Главный конкурент Starlink — «Проект Койпер» технологического гиганта Amazon, всеми силами стремящегося перехватить первенство в космической гонке частных компаний.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Viren Desai/Shutterstock