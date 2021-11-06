Amazonе начнет конкурировать с проектом Илона Маска по раздаче «космического» интернета

Руководство Amazon пытается перехватить у Илона Маска пальму первенства в космической гонке частных корпораций. Пока что Маску удалось опередить конкурентов практически во всем, в том числе, в запуске тысяч спутников для обеспечения выхода в интернет по всему земному шару. Amazon собирается сократить свое отставание хотя бы на этом рынке.

Amazon обратилась к Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешить ей в конце следующего года запуск на орбиту двух экспериментальных спутников глобального интернета, сообщает Reuters.

Ранее представители компании сообщили, что потратили $10 млрд на создание 3,2 тыс. спутников для «Проекта Койпер», названного так в честь астронома Джерарда Койпера.

В общем счете Amazon хочет отправить на орбиту более 7,7 тыс. спутников для своего «космического» интернета, но разрешение FCC на реализацию этих планов компания пока не получила.

«[Спутники] будут служить семьям, госпиталям, бизнесу, государственным агентствам и другим организациям по всему миру, включая те области планеты, где практически нет надежного интернет-соединения», — рассказали представители Amazon о планах компании.

Они также уточнили, что только у 51% населения Земли есть доступ в интернет.

Сам «Проект Койпер» был одобрен FCC в прошлом году, теперь Amazon необходимо согласовать запуски и расчетные орбиты спутников.

Amazon давно открыто соперничает со SpaceX и Starlink Илона Маска.

В августе, например, ее дочерняя космическая компания Blue Origin подала иск к NASA из-за того, что та заключила со SpaceX контракт по доставке астронавтов на Луну, а SpaceX затянула сроки его исполнения.

Представители Blue Origin потребовали через суд, чтобы SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink.

SpaceX за два года совершила уже 31 полет для доставки спутников Starlink в космос. Сейчас на орбите почти 2 тыс.. аппаратов, всего их будет около 30 тыс. Проект Starlink уже работает в 14 странах, SpaceX продала 100 тыс. терминалов для подключения к своей сети.

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Фото: AleksandrMorrisovich/Shutterstock