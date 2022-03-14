Илон Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил об инфляционном давлении в сфере сырья и логистики.
Предприниматель в Twitter предложил подписчикам порассуждать о том, каких показателей достигнет инфляция в ближайшие годы. Он добавил, что его компании не единственные, кто столкнулся с инфляционным давлением.
В качестве доказательства он приложил ссылку на публикацию газеты Financial Times за 3 марта, в которой говорится о максимальном росте цен с 2008 года «из-за опасений» по поводу поставок сырья из России на фоне спецоперации на Донбассе.
В конце 2021 года официальный уровень годовой инфляции в России поставил рекорд и стал максимальным за последние 6 лет. Хотя прогноз Банка России предполагал инфляцию на уровне ~7,5% за год, она превысила этот показатель и достигла 8,39%. Высокая инфляция стала главным фактором, сдерживающим развитие российских компаний в 2021 году. Скачки цен беспокоили компании даже больше, чем системные проблемы.
Среди таких проблем:
- cнижение спроса — для 18% компаний (30% и 35% в 2019-2020 годах):
- недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%);
- избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).
При этом рост цен привел к резкому росту прибылей компаний, что повысило их инвестиционную активность. Так, 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).
Фото на обложке: photocritical /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 2 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
- 3 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
- 4 20 величайших инноваций 2016 года
- 5 Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022