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Илон Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил об инфляционном давлении в сфере сырья и логистики.

Илон Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX

Предприниматель в Twitter предложил подписчикам порассуждать о том, каких показателей достигнет инфляция в ближайшие годы. Он добавил, что его компании не единственные, кто столкнулся с инфляционным давлением. 

В качестве доказательства он приложил ссылку на публикацию газеты Financial Times за 3 марта, в которой говорится о максимальном росте цен с 2008 года «из-за опасений» по поводу поставок сырья из  России на фоне спецоперации на Донбассе.

В конце 2021 года официальный уровень годовой инфляции в России поставил рекорд и стал максимальным за последние 6 лет. Хотя прогноз Банка России предполагал инфляцию на уровне ~7,5% за год, она превысила этот показатель и достигла 8,39%. Высокая инфляция стала главным фактором, сдерживающим развитие российских компаний в 2021 году. Скачки цен беспокоили компании даже больше, чем системные проблемы.

Среди таких проблем:

  • cнижение спроса — для 18% компаний (30% и 35% в 2019-2020 годах):
  • недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%);
  • избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).

При этом рост цен привел к резкому росту прибылей компаний, что повысило их инвестиционную активность. Так, 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).

Фото на обложке: photocritical / Shutterstock

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