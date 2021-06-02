Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0

Евгения Хрисанфова
С 18 по 20 июня ГК «Иннотех» проведет онлайн-хакатон Innohack 2.0. Участников ждут пять задач, а победителей — 1,2 млн рублей. Подать заявку можно до 14 июня включительно.
Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0Евгения Хрисанфова
Присоединиться к хакатону могут команды до пяти middle- и senior-специалистов, состоящие из Java-, Javascript-, Android- и iOS-разработчиков, аналитиков, тестировщиков и DevOps-инженеров. Индивидуальные участники могут решать задачи в одиночку или найти команду на платформе.
Задачи:
- Мэтчинг кандидатов — сбор данных о кандидате из резюме и открытых источников в интернете.
- Геймификация обучения.
- Информационная безопасность — поиск фишинговых сайтов.
- Динамический конструктор форм.
- Маркетплейс для поиска инвесторов и размещения пользователями средств.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программ
- 2 «Эльдорадо» приглашает стартапы и команды на онлайн-хакатон «ЭльдоCode»
- 3 Основанный россиянами стартап по биометрии ID R&D купили за $49 млн
- 4 Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторам
- 5 МФТИ открыл магистерские программы по геймдизайну и программированию игр