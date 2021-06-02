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Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 18 по 20 июня ГК «Иннотех» проведет онлайн-хакатон Innohack 2.0. Участников ждут пять задач, а победителей — 1,2 млн рублей. Подать заявку можно до 14 июня включительно.

Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0

Присоединиться к хакатону могут команды до пяти middle- и senior-специалистов, состоящие из Java-, Javascript-, Android- и iOS-разработчиков, аналитиков, тестировщиков и DevOps-инженеров. Индивидуальные участники могут решать задачи в одиночку или найти команду на платформе.

Задачи:

  1. Мэтчинг кандидатов — сбор данных о кандидате из резюме и открытых источников в интернете.
  2. Геймификация обучения.
  3. Информационная безопасность — поиск фишинговых сайтов.
  4. Динамический конструктор форм.
  5. Маркетплейс для поиска инвесторов и размещения пользователями средств.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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