Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0

С 18 по 20 июня ГК «Иннотех» проведет онлайн-хакатон Innohack 2.0. Участников ждут пять задач, а победителей — 1,2 млн рублей. Подать заявку можно до 14 июня включительно.

Присоединиться к хакатону могут команды до пяти middle- и senior-специалистов, состоящие из Java-, Javascript-, Android- и iOS-разработчиков, аналитиков, тестировщиков и DevOps-инженеров. Индивидуальные участники могут решать задачи в одиночку или найти команду на платформе.

Задачи:

Мэтчинг кандидатов — сбор данных о кандидате из резюме и открытых источников в интернете. Геймификация обучения. Информационная безопасность — поиск фишинговых сайтов. Динамический конструктор форм. Маркетплейс для поиска инвесторов и размещения пользователями средств.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.



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