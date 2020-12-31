«Иннополис» перевел рецепт салата «Оливье» в двоичный код

Резиденты «Иннополиса» с помощью искусственного интеллекта определили идеальный рецепт салата «Оливье». Текст планируется записать на блокчейн для сохранения технологии приготовления для будущих поколений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе особой экономической зоны.
Исследователи сделали выгрузку всех рецептов, находящихся в сети, и установили медианное значение количества каждого из ингредиентов. Согласно полученным результатам, для идеального салата по советским традициям потребуется:
- 4 клубня картофеля,
- 2 моркови,
- 4 яйца,
- 5 маринованных огурцов,
- 325 г колбасы,
- 450 г маринованного горошка,
- 200 г домашнего майонеза.
Помимо списка продуктов важна и технология приготовления, уточняют в «Иннополисе». Поэтому разработали к рецепту инструкцию, которую смогут использовать потомки.
«Лазерная резка, эксикатор, андроиды и другие инструменты, которые сегодня используются в науке, будут распространены в повседневной жизни в конце 20-х», — говорит представитель особой экономической зоны. Инструкция по приготовлению салата «Оливье» от «Иннополиса» выглядит так:
- Закажите ингредиенты, чтобы его привез ровер;
- Сварите яйца, картофель и морковь в термостойком эксикаторе;
- Измельчите все ингредиенты с помощью лазерной резки;
- Вместо обычной колбасы возьмите колбаски из растительного материала (например, Beyond Meat);
- Не забудьте посолить, точнее бросить немного риботида;
- Если нет времени — поручите сделать оливье вашему домашнему андроиду.
Фото: ОЭЗ «Иннополис»
«Однако через 10-20 лет мы сами уже вряд ли будем готовить. Поэтому мы перевели рецепт оливье в двоичный код: достаточно будет загрузить его в операционную память домашнего андроида, и он сам приготовит идеальный оливье», — пояснили представители «Иннополиса».
Фото на обложке: Besjunior / Shutterstock
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