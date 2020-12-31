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«Иннополис» перевел рецепт салата «Оливье» в двоичный код

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Резиденты «Иннополиса» с помощью искусственного интеллекта определили идеальный рецепт салата «Оливье». Текст планируется записать на блокчейн для сохранения технологии приготовления для будущих поколений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе особой экономической зоны.

«Иннополис» перевел рецепт салата «Оливье» в двоичный код

Исследователи сделали выгрузку всех рецептов, находящихся в сети, и установили медианное значение количества каждого из ингредиентов. Согласно полученным результатам, для идеального салата по советским традициям потребуется:

  • 4 клубня картофеля,
  • 2 моркови,
  • 4 яйца,
  • 5 маринованных огурцов,
  • 325 г колбасы,
  • 450 г маринованного горошка,
  • 200 г домашнего майонеза.

Помимо списка продуктов важна и технология приготовления, уточняют в «Иннополисе». Поэтому разработали к рецепту инструкцию, которую смогут использовать потомки.

«Лазерная резка, эксикатор, андроиды и другие инструменты, которые сегодня используются в науке, будут распространены в повседневной жизни в конце 20-х», — говорит представитель особой экономической зоны. Инструкция по приготовлению салата «Оливье» от «Иннополиса» выглядит так:

  • Закажите ингредиенты, чтобы его привез ровер;
  • Сварите яйца, картофель и морковь в термостойком эксикаторе;
  • Измельчите все ингредиенты с помощью лазерной резки;
  • Вместо обычной колбасы возьмите колбаски из растительного материала (например, Beyond Meat);
  • Не забудьте посолить, точнее бросить немного риботида;
  • Если нет времени — поручите сделать оливье вашему домашнему андроиду.

 

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Фото: ОЭЗ «Иннополис»

«Однако через 10-20 лет мы сами уже вряд ли будем готовить. Поэтому мы перевели рецепт оливье в двоичный код: достаточно будет загрузить его в операционную память домашнего андроида, и он сам приготовит идеальный оливье», — пояснили представители «Иннополиса».

Фото на обложке: Besjunior / Shutterstock

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