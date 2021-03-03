Представители венчурного рынка проедут по России с экспедицией

2 апреля стартует экспедиция представителей венчурного рынка «Инновационная Россия 2021». Результатом станет исследование инновационной экосистемы регионов, которое представят на финальном мероприятии.
Экспедицию разделят на две части:
- Путешествие с востока на запад весной 2021 года.
- Поездка с севера на юг европейской части России осенью 2021 года.
Участники проедут через Южно-Сахалинск, Якутск, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград — всего команда посетит более 40 российских городов.
В время экспедиции представители венчурного рынка пообщаются с руководителями регионов, изучат инновационные экосистемы, встретятся с местными бизнес-сообществами, а также организуют мероприятия для стартапов и предпринимателей.
Возглавлять экспедицию будут:
- Сергей Богданов, основатель и генеральный директор YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий Vox Angelis.
- Алексей Маликов, основатель венчурного фонда A&A Capital, основатель компаний «Самоспас» и «Вентопро».
Узнать подробности можно на сайте «Инновационной России 2021».
Фото на обложке: Johnstocker Production / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter