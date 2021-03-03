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Представители венчурного рынка проедут по России с экспедицией

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2 апреля стартует экспедиция представителей венчурного рынка «Инновационная Россия 2021». Результатом станет исследование инновационной экосистемы регионов, которое представят на финальном мероприятии.

Представители венчурного рынка проедут по России с экспедицией

Экспедицию разделят на две части:

  1. Путешествие с востока на запад весной 2021 года.
  2. Поездка с севера на юг европейской части России осенью 2021 года.

Участники проедут через Южно-Сахалинск, Якутск, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград — всего команда посетит более 40 российских городов.

В время экспедиции представители венчурного рынка пообщаются с руководителями регионов, изучат инновационные экосистемы, встретятся с местными бизнес-сообществами, а также организуют мероприятия для стартапов и предпринимателей.

Возглавлять экспедицию будут:

  • Сергей Богданов, основатель и генеральный директор YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий Vox Angelis.
  • Алексей Маликов, основатель венчурного фонда A&A Capital, основатель компаний «Самоспас» и «Вентопро».

Узнать подробности можно на сайте «Инновационной России 2021».

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Фото на обложке: Johnstocker Production / Shutterstock

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