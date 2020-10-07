Instagram добавил карту Stories и возможность скрывать негативные комментарии

К 10-летию сервиса Instagram анонсировал несколько обновлений, которые включают в себя карту Stories и функции, связанные с психологическим благополучием пользователей. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Карта Stories: личная карта и календарь историй, где пользователь сможет посмотреть, чем делился за последние три года. Карту можно скачать и сохранять в «актуальном», а также поделиться с подписчиками.

Хронология существования платформы: визуальная хронология основных вех Instagram.

Возможность скрывать потенциально оскорбительные комментарии.

Instagram начинает тестировать новую функцию, которая автоматически скрывает комментарии, похожие на другие, на которые жаловались пользователи. Пользователь может нажать «Посмотреть скрытые комментарии», чтобы увидеть все записи.

Функция предупреждения.

Instagram расширяет спектр предупреждений и добавляет уведомление, которое сообщит, если пользователь в очередной раз попытается опубликовать оскорбительный комментарий.

Обе функции, связанные с психологическим благополучием пользователей, поддерживают русский язык и пока будут тестироваться на устройствах Android.

Фото: пресс-служба Instagram в России