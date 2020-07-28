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Instagram заплатит блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, предложила денежные стимулы популярным пользователям TikTok. Блогеры получат вознаграждение за привлечение своих подписчиков на новый сервис под названием Instagram Reels. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Instagram заплатит блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу

Отмечается, что пользователи TikTok с миллионами подписчиков смогут получить «сотни тысяч долларов». Для этого нужно перейти в Instagram Reels и привлечь свою аудиторию в этот сервис.

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