Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, предложила денежные стимулы популярным пользователям TikTok. Блогеры получат вознаграждение за привлечение своих подписчиков на новый сервис под названием Instagram Reels. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Instagram заплатит блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу