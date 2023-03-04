Блокировка снизила аудиторию Instagram в РФ в 5 раз, Facebook’а — в 3,5 раза

После признания компании Meta экстремистской и запрещения ее деятельности в РФ принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы. Это привело к резкому сокращению их аудитории в России и уменьшению времени «серфинга» в лентах. При этом рост посещаемости в Telegram и «ВКонтакте» по темпам уступает потерям заблокированных сетей.
«Ведомости» со ссылкой на статистику, собранную сервисом Mediascope, приводят следующие цифры (февраль 2023 года в сравнении с февралем 2022 года):
- среднесуточный охват Instagram (россияне старше 12 лет) — 6% против 31% (то есть в 5 раз меньше),
- среднесуточный охват Facebook — 2% против 7% (сокращение в 3,5 раза),
- среднесуточный охват Tiktok — 27% (не изменился, поскольку соцсеть не заблокирована, но есть ограничения по постингу для россиян),
- среднесуточный охват Telegram — 41% против 23% (прирост в 1,8 раза),
- среднесуточный охват «ВКонтакте» — 44% (прирост в 1,15 раза),
- среднесуточный охват «Одноклассников» — 18% (прирост в 1,12 раза),
- среднее время в сети у Instagram — 17 минут в день (сокращение в 2,4 раза),
- среднее время в сети у Facebook — 5 минут (сокращение в 3 раза),
- среднее время в сети у Tiktok — 65 минут (сокращение в 1,2 раза)?
- среднее время в сети у Telegram — 39 минут (прирост в 1,4 раза),
- среднее время в сети у «ВКонтакте» — 45 минут (не изменилось),
- среднее время в сети у «Одноклассников» — 32 минуты (не изменилось).
Как видим, несмотря на массовый исход из принадлежащих запрещенной в РФ Meta соцсетей (падение аудитории в 3-5 раз), столь же значительного прироста посещаемости в Telegram и «ВКонтакте» не наблюдается, а вот Tiktok продолжает демонстрировать стабильность, хотя и ввел запрет на публикацию части контента подписчиками из РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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