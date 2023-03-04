После признания компании Meta экстремистской и запрещения ее деятельности в РФ принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы. Это привело к резкому сокращению их аудитории в России и уменьшению времени «серфинга» в лентах. При этом рост посещаемости в Telegram и «ВКонтакте» по темпам уступает потерям заблокированных сетей.

Блокировка снизила аудиторию Instagram в РФ в 5 раз, Facebook’а — в 3,5 раза