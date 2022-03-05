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Instagram запретил покупать рекламу в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Instagram и Facebook (входят в Meta Platforms) запретили покупать рекламу в России. Страна исключена из списка регионов для показа продвигаемых публикаций.

Instagram запретил покупать рекламу в России

В рекламных кабинетах Facebook и Instagram теперь нельзя выбрать Россию как регион для показа продвигаемого контента. Об этом пишет The Verge.

Соцсеть запретила рекламодателям из России создавать и размещать рекламу в любых странах, заявили в Facebook в пятницу.

В пятницу в России полностью заблокировали доступ к Facebook. Роскомнадзор принял это решение из-за нарушения соцсетью «прав и свобод граждан России», которая ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ, в том числе государственных, освещавших события военной операции на Украине.

На основании решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля в России ограничена работа Twitter. Ресурс включен в специальные реестр Роскомнадзора.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

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