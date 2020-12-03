«Сбер» откроет первый в России институт искусственного интеллекта

«Сбер» создаёт первый в отечественной истории институт для изучения искусственного интеллекта. Институт планируют открыть в Москве в январе 2021 года, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Научным руководителем института станет Юрген Шмидхубер. Этого швейцарского учёного немецкого происхождения считают пионером искусственного интеллекта (ИИ).

С конца 1980-х годов Шмидхубер работает в Институте по изучению искусственного интеллекта Далле Молле (IDSIA) в Лугано. Учёный также возглавляет компанию Nnaisense, которая разрабатывает крупномасштабные нейронные сети для автоматизации бизнеса.

Создаваемый в Москве институт рассчитывает привлекать ведущих учёных в ИИ-области как отечественных, так и зарубежных. На первом этапе институт будет академическим, его работа будет направлена на «симбиоз фундаментальных исследований и их ориентацию в прикладные направления деятельности человечества», пояснили в «Сбере».

Ранее «Сбер» запустил бесплатный онлайн-сервис постановки диагноза с помощью нейросетей.

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