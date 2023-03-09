Инвесторы в России начали терять интерес к фондовому рынку — ЦБ

Российские инвесторы начали терять интерес к фондовому рынку. В Банке России заявили, что за последний год средний объем брокерского счета сократился вдвое, а доля пустых брокерских счетов выросла до 66%

Фондовый рынок стал терять популярность у частных инвесторов как инструмент для сохранения и увеличения капитала. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», подготовленном Банком России.

За последний год средний объем брокерского счета сократился вдвое и составил 205 тыс. рублей, а доля счетов, на которых нет средств, выросла с 63% до 66%, отметили в ЦБ.

Общая рыночная стоимость активов российских частных инвесторов по итогам 2022 года упала на 28% до 6 трлн рублей. В ценных бумагах, в том числе в акциях и облигациях, инвесторы хранили 5,3 трлн рублей, около 600 млрд рублей – в рублях и валюте.

Регулятор пояснил, что на снижении стоимости активов сказались переоценка ценных бумаг, заморозка активов и вывод средств со счетов.

По итогам февраля количество частных инвесторов на Мосбирже составило 24 млн человек. За весь 2022 год объем торгов на площадке достиг рекордных 1,1 квдрлн рублей.

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