Россияне в два раза меньше стали интересоваться потребкредитами

После 24 февраля россияне стали в два раза меньше интересоваться потребкредитами, а выдачи упали на 60-70%. Они не готовы брать кредиты по высоким ставкам, а банки ужесточают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами клиентов.
В марте снижение продолжилось, сейчас в среднем в неделю подается около 15 млн заявок на получение кредита, годом ранее — 30 млн, поделился данными с «Коммерсантом» генеральный директор «Юником24» Дмитрий Африканов.
Аналитики НРА полагают, что такая ситуация продлится до момента снижения ключевой ставки как минимум до 15%. Это произойдет не раньше конца года.
С одной стороны, такое замедление рынка позволит избежать дефолтов, с другой — доходы банков могут снизиться с рекордных 4 трлн рублей на 30–40% по итогам года.
В феврале ЦБ попросили смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов и установить их на уровне с микрофинансовыми организациями, как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более пяти лет.
С июля Банк России станет ограничивать долю отдельных видов кредитов среди всех выдач банков и МФО. Лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой установят на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% — для микрофинансовых организаций.
Фото на обложке: EVGENY724 /
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