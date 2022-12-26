31% предпринимателей использовали юань в международных расчетах

В мае-октябре 2022 года только 15% представителей малого и среднего бизнеса использовали иностранные валюты, остальные предпочитали проводить расчеты в рублях. Среди них 34% предпочитали доллар, 31% — юань и 28% — евро.
Об говорится в исследовании «Промсвязьбанка», в котором участвовали 1700 человек, делятся его результатами «Известия».
Тенденцию отметили и другие банки, которые на фоне этого решили запустить новые продукты в «мягких валютах». Рост популярности юаня объсняется ростом товарооборота с Азией и меньшими платежными рисками по сравнению с долларом и евро.
В августе 2022 года китайский юань вплотную приблизился к евро и доллару США по объему торгов на Мосбирже. Его доля в общем объеме валютных торгов в июле составила почти 20%, в деньгах это 890 млрд рублей.
Бизнес заинтересован в торговле китайским юанем из-за существующих рисков владения долларами и евро, говорили тогда эксперты.
Фото на обложке: Ro_ksy /
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