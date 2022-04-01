ЦБ смягчил ограничения для физлиц на переводы за рубеж

Банк России решил смягчить ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. В течение месяца они могут перевести со своего счета за рубеж не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

С помощью спецкомпаний без открытия счета можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквивалентев другой валюте, говорится в сообщении регулятора.

Новые правила распространяются на резидентов и нерезидентов дружественных стран. Этой же возможностью могут воспользоваться нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических и юридических лиц из недружественного списка приостановлены на полгода. На 6 месяцев также приостановлены переводы за рубеж физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по курсу ЦБ иностранных валют к рублю на дату поручения на осуществление перевода.

В начале марта регулятор запретил запретил нерезидентам из стран, которые ввели санкции против России, переводить деньги из РФ за границу. Нерезиденты из всех остальных стран смогут переводить не более $5 тыс. в месяц.

Затем Центральный банк ввел еще одно ограничение для стабилизации валютного рынка. Банк России запретил россиянам переводить своим родственникам за границей больше $5 тысяч в месяц.

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