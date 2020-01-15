Каждый пятый взрослый россиянин не пользуется интернетом — опрос

Каждый пятый взрослый россиянин (24 млн человек) не пользуется интернетом, свидетельствуют результаты опроса аналитического агентства GfK. Среди главных причин — отсутствие необходимости, интереса и навыков использования.

Ранее исследование GfK показало, что в 2019 году взрослая аудитория интернета в России увеличилась с 91 млн до 94,4 млн человек.

Почему взрослые россияне не используют интернет:

использование интернета их не интересует, либо в нем нет необходимости — 48,4% (в 2018 году такой ответ дали 55%);

не умеют пользоваться интернетом — 35,7%;

не имеют компьютера, ноутбука или смартфона — 14,1%;

считают, что стоимость интернета слишком дорога — 5%;

принципиально не пользуются интернетом — 1,6%.

Всероссийский опрос GfK проводится во всех регионах России. В опросе приняли участие 2106 респондентов старше 16 лет.

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