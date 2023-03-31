Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инвестиции в экономику Москвы в 2022 году выросли до 6 трлн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам 2022 года, что на 2,2% больше, чем за 2021 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвестиции в экономику Москвы в 2022 году выросли до 6 трлн рублей

Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес — на его долю пришлось около 4,4 трлн рублей. Компании вкладывались в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и другое. 

Собянин отметил, что инвестиции в основной капитал города продолжают рост несмотря на санкции. 

Ранее также сообщалось о росте венчурного рынка Москвы в 2022 году — его объем превысил допандемийный уровень, составив $658 млн, однако по сравнению с 2021 годом он просел в три раза.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  2. 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  3. 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  4. 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  5. 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2023

МКБ Реактор

31 марта 2023

«Зеленая Евразия»

31 марта 2023

Актион LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ