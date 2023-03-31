Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам 2022 года, что на 2,2% больше, чем за 2021 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвестиции в экономику Москвы в 2022 году выросли до 6 трлн рублей