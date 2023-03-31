Инвестиции в экономику Москвы в 2022 году выросли до 6 трлн рублей

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам 2022 года, что на 2,2% больше, чем за 2021 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес — на его долю пришлось около 4,4 трлн рублей. Компании вкладывались в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и другое.
Собянин отметил, что инвестиции в основной капитал города продолжают рост несмотря на санкции.
Ранее также сообщалось о росте венчурного рынка Москвы в 2022 году — его объем превысил допандемийный уровень, составив $658 млн, однако по сравнению с 2021 годом он просел в три раза.
Фото на обложке: Unsplash
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