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Второй форум инвесторов InvestCommunity пройдет в Москве

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 20 по 21 декабря 2021 года в Moscow Marriott Grand Hotel пройдет форум InvestCommunity, на котором обсудят инвестиционный рынок в России.

Второй форум инвесторов InvestCommunity пройдет в Москве

Поиск инвестора онлайн стал намного проще. Узнай как

В программе:

  • выступления известных инвесторов и экспертов рынка, которые поделятся своим опытом, ответят на вопросы и расскажут о проектах, в которые инвестировали или собираются инвестировать;
  • встречи с бизнес-ангелами, венчурными инвесторами, фондами и клубами инвесторов;
  • международная выставка «i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес», на которой представят более 60 инвестиционных проектов в очном и дистанционном формате.

Среди приглашенных спикеров:

  • Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ;
  • Игорь Шойфот, сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck;
  • Станислав Колесниченко, управляющий партнер SkolkovoVentures;
  • Александр Шарапов, президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов;
  • Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender.com;
  • Арсен Данелян, советник NOA Circle Russia.

Всего на форуме выступят более 70 экспертов и инвесторов.

Организатор — ООО «Экосистемс Текнолоджи». Подробная информация и билеты — на сайте

Фото на обложке: Kisseleva Katya / Shutterstock

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