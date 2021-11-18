Второй форум инвесторов InvestCommunity пройдет в Москве

Ирина Печёрская
С 20 по 21 декабря 2021 года в Moscow Marriott Grand Hotel пройдет форум InvestCommunity, на котором обсудят инвестиционный рынок в России.
Второй форум инвесторов InvestCommunity пройдет в МосквеИрина Печёрская
В программе:
- выступления известных инвесторов и экспертов рынка, которые поделятся своим опытом, ответят на вопросы и расскажут о проектах, в которые инвестировали или собираются инвестировать;
- встречи с бизнес-ангелами, венчурными инвесторами, фондами и клубами инвесторов;
- международная выставка «i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес», на которой представят более 60 инвестиционных проектов в очном и дистанционном формате.
Среди приглашенных спикеров:
- Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ;
- Игорь Шойфот, сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck;
- Станислав Колесниченко, управляющий партнер SkolkovoVentures;
- Александр Шарапов, президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов;
- Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender.com;
- Арсен Данелян, советник NOA Circle Russia.
Всего на форуме выступят более 70 экспертов и инвесторов.
Организатор — ООО «Экосистемс Текнолоджи». Подробная информация и билеты — на сайте.
Фото на обложке: Kisseleva Katya /
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