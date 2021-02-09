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Россияне в подарок детям стали выбирать криптовалюту и акции

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Эксперты «Investing.com Россия» выяснили, как вкладываются российские семьи. Свое мнение высказали 1,6 тысяч неквалифицированных инвесторов. Об итогах опроса RB.ru рассказали представители платформы.

Россияне в подарок детям стали выбирать криптовалюту и акции

Семья вместе, а инвестиции — врозь

У 58% семей нет совместного бюджета инвестиций, каждый вкладывается самостоятельно. У 42% опрошенных такой совместный бюджет есть. Причем 89% мужчин принимают решения о том, куда инвестировать семейный бюджет самостоятельно и только 11% советуются с партнером.

Среди причин, почему опрошенные инвестируют, наиболее популярны следующие: 

  • получить дополнительный доход;
  • накопить на будущую пенсию / подушка безопасности; 
  • заработать на образование и обеспечить достойное будущее своим детям;
  • накопить на недвижимость. 

Размеры вложений

Почти 28% опрошенных ежемесячно направляют в инвестиции от 10% до 30% своего бюджета, 23% опрошенных — от 5% до 10%, еще 11% — от 1% до 5%. Причем 21% инвестирует исключительно личные средства (не из бюджета семьи).

Более крупную часть личного или семейного «кошелька» (от трети до половины его размера) вкладывают 9% участников опроса, более 50% — 6% опрошенных.

Около 61% респондентов планируют увеличить сумму ежемесячных инвестиций, 27% хотели бы инвестировать больше, но пока нет такой возможности, 13% довольны текущим положением дел и не хотят выделять на это больше средств, говорится в итогах опроса.

Акции: чем не подарок?

Почти 10% опрошенных хоть раз дарили акции своим детям, 79% положительно относятся к таким подаркам и планируют сделать это в будущем. Около 11% высказались негативно о подобной идее для детского подарка и не планируют покупать акции с такой целью. 

У детей 88% опрошенной аудитории нет своих акций, у 12% дети владеют некоторыми акциями. Вариант дарения детям криптовалюты отвергли 66%, 34% признали идею хорошим предложением.

Другим родственникам или просто близким людям акции подарили бы 63% участников опроса, причем 7% уже поступали подобным образом. Не считают акции подарком для взрослых 30% респондентов.

Вывод

«В 2020 году произошел бум неквалифицированных инвесторов, как в России, так и во многих других странах мира. Есть все основания полагать, что он будет продолжаться и привлекать на фондовый рынок новые аудитории, в том числе и представителей разных поколений», — прокомментировала результаты опроса руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева.

Фото: William Potter / Shutterstock

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