Россияне в подарок детям стали выбирать криптовалюту и акции

Эксперты «Investing.com Россия» выяснили, как вкладываются российские семьи. Свое мнение высказали 1,6 тысяч неквалифицированных инвесторов. Об итогах опроса RB.ru рассказали представители платформы.

Семья вместе, а инвестиции — врозь

У 58% семей нет совместного бюджета инвестиций, каждый вкладывается самостоятельно. У 42% опрошенных такой совместный бюджет есть. Причем 89% мужчин принимают решения о том, куда инвестировать семейный бюджет самостоятельно и только 11% советуются с партнером.

Среди причин, почему опрошенные инвестируют, наиболее популярны следующие:

получить дополнительный доход;

накопить на будущую пенсию / подушка безопасности;

заработать на образование и обеспечить достойное будущее своим детям;

накопить на недвижимость.

Размеры вложений

Почти 28% опрошенных ежемесячно направляют в инвестиции от 10% до 30% своего бюджета, 23% опрошенных — от 5% до 10%, еще 11% — от 1% до 5%. Причем 21% инвестирует исключительно личные средства (не из бюджета семьи).

Более крупную часть личного или семейного «кошелька» (от трети до половины его размера) вкладывают 9% участников опроса, более 50% — 6% опрошенных.

Около 61% респондентов планируют увеличить сумму ежемесячных инвестиций, 27% хотели бы инвестировать больше, но пока нет такой возможности, 13% довольны текущим положением дел и не хотят выделять на это больше средств, говорится в итогах опроса.

Акции: чем не подарок?

Почти 10% опрошенных хоть раз дарили акции своим детям, 79% положительно относятся к таким подаркам и планируют сделать это в будущем. Около 11% высказались негативно о подобной идее для детского подарка и не планируют покупать акции с такой целью.

У детей 88% опрошенной аудитории нет своих акций, у 12% дети владеют некоторыми акциями. Вариант дарения детям криптовалюты отвергли 66%, 34% признали идею хорошим предложением.

Другим родственникам или просто близким людям акции подарили бы 63% участников опроса, причем 7% уже поступали подобным образом. Не считают акции подарком для взрослых 30% респондентов.

Вывод

«В 2020 году произошел бум неквалифицированных инвесторов, как в России, так и во многих других странах мира. Есть все основания полагать, что он будет продолжаться и привлекать на фондовый рынок новые аудитории, в том числе и представителей разных поколений», — прокомментировала результаты опроса руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева.

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