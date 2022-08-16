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Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Европейская комиссия назвала два условия, выполнение которых может привести к возобновлению проведения расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Эксперты предупредили, что даже при наличии четких критериев сделки согласовывать будет тяжело, сообщил РБК.

Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян

Во-первых, депозитарий не должен получать экономическую выгоду от проведения сделок. Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Кроме того, брокерам и управляющим организациями нужно будет указывать адресатов платежей, чтобы избежать перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.

В июне Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций против России. Решение принято на основании того, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

В июле послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России накануне. Пресса иронически называет его «шестым с половиной», поскольку серьезных санкций в запасе у ЕС почти не осталось.

В новый пакет включено частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Фото на обложке: katjen / Shutterstock

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