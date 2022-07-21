Кроме новых ограничений ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 года и добавить пояснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России.

Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России накануне. Пресса иронически называет его «шестым с половиной», поскольку серьезных санкций в запасе у ЕС почти не осталось.

В новый пакет включено частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им грозят заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

Официально список пока не был представлен. Источники Reuters заявляли, что в список компаний включат Сбербанк.

По данным издания EU Observer, новые ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, главу «Ростеха» Сергея Чемезова и других. Также под санкции могут попасть и ряд судоходных и оружейных компаний, движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

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