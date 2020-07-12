Инвесторы вложили €1 млрд в облигации итальянской мафии

Международные инвесторы покупали облигации, связанные с деятельностью калабрийской организованной преступной группировки «Ндрангета». В период с 2015 по 2019 год в бумаги было вложено около €1 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Облигации создавались на базе неоплаченных счетов итальянских медицинских компаний. Они передавали счета в государственную систему здравоохранения. Просроченные счета госструктур — это высокорисковый долг. Поэтому к ним применяются повышенные процентные ставки.

Высокорисковые и высокодоходные долговые обязательства привлекают компании специального назначения. Они выпускают на основе таких неоплаченных счетов долговые бумаги — облигации. Такие ценные бумаги обеспечены только потенциальными доходами от будущего погашения счетов.

Большая часть проходивших по этим сделкам активов были легальными. Но, как сообщается, некоторые были связаны с компаниями, которые контролировались кланами «Ндрангеты». Например, в рамках одной такой сделки проходили долговые обязательства, связанные с обслуживанием лагеря беженцев в Калабрии, который взяли под свой контроль местные ОПГ.

В числе покупателей таких облигаций, обеспеченных подставными компаниями «Ндрангеты», стал один из крупнейших в Европе частных банков — Banca Generali. В числе других инвесторов есть пенсионные, хеджевые фонды и компании по доверительному управлению семейным капиталом.

В Banca Generali заявили, что никаких проблем с указанными активами не заметили. На момент покупки облигаций «банк полагался на мнение, что данная сделка отвечает установленным критериям». Представитель банка добавил, что вопрос будет проверен дополнительно.

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