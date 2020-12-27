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Инвестор решил засудить разработчиков после провала Cyberpunk 2077

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Инвестор CD Projekt RED, которая разработала Cyberpunk 2077, обратился в федеральный суд Лос-Анджелеса с иском против руководителей студии, обвинив их в «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» относительно технического состояния игры на PS4 и Xbox One, пишет CNBC.

Инвестор решил засудить разработчиков после провала Cyberpunk 2077

Инвестор настаивает на том, что CD Projekt RED выпустила Cyberpunk 2077, несмотря на «огромное количество ошибок», в результате чего она оказалась «фактически неиграбельной» на PS4 и Xbox One, отмечается в сообщении CNBC. Игра была снята с продажи в PS Store, а самому издателю, Sony и Microsoft пришлось возвращать деньги игрокам.

В тексте иска также приводится цитата из переписки CD Projekt RED с инвесторами, где разработчики утверждают, что с версиями игры для консолей прошлого поколения «нет проблем».

Истец подчёркивает, что в результате действий CD Projekt RED был нанесён репутационный и финансовый вред, а заявления руководителей компании об операционной деятельности и перспективах были ложными, либо лишёнными обоснованного базиса.

«Когда правда стала известна участникам рынка, инвесторы CD Projekt RED получили финансовые потери», — заявил автор иска.

Ранее сообщалось, что акции разработчика Cyberpunk 2077 обвалились почти на 15% на Варшавской бирже на фоне сообщения о том, что Sony Interactive Entertainment (SIE) удаляет игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store.

Релиз игры, который неоднократно откладывался, состоялся 10 декабря, что вызвало огромный ажиотаж среди пользователей различных игровых платформ по всему миру.

Фото: KostyaKlimenko/Depositphoto

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