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Виктор Кох: «Прощай Graphcore. Это было интересное венчурное приключение»

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Инвестор Виктор Кох объяснил, почему его структуры вышли из капитала британского стартапа Graphcore. Свое заявление предприниматель опубликовал в личном Telegram-канале. В числе причин он указал замедление роста Graphcore и рискованность инвестиций в компании, занимающиеся AI.
Виктор Кох: «Прощай Graphcore. Это было интересное венчурное приключение»
  1. Новости

Как сообщил «Русский венчур», компании Bovelion и If Cil, которыми управляет Виктор Кох, вышли из капитала британского стартапа Graphсore, который приобрела японская инвесткомпания SoftBank. Сделка была анонсирована в 2024 году, однако расчеты завершились лишь сейчас. Оценка выкупа оказалась ниже оценки последних раундов. Общую сумму сделки оценивали в $600 млн. По данным «Русского венчура», структуры Виктора Коха инвестировали в Graphcore более $1,4 млн.

По словам Коха, его ожидания не оправдались из-за замедления роста Graphcore. Оценка M&A поглощения была значительно снижена по сравнению с оценкой после последнего раунда (Series E), сообщил бизнесмен.

Кроме того, крупные инвестиционные структуры «в captable» не могли бы гарантировать успешный выход через M&A.

«Microsoft Ventures, Bosch Ventures, BMWi Ventures, HSBC Global и еще более 50 известных венчурных игроков не смогли помочь этой компании стать реальным бизнесом и составить конкуренцию NVIDIA Corporation. Кроме того, не все компании смогли приспособиться к шумихе вокруг AI, и не все компании AI стали бенефициарами гонки венчурного капитала. В то время как OpenAI стремится к оценке в $1 трлн, другие компании с не меньшим потенциалом роста с трудом заключают сделки с оценкой в $600 млн и более», — написал Кох.

Еще одна причина, названная инвестором, связана с тем, что компании, занимающиеся AI, являются самыми рискованными в портфелях, «несмотря на то, что все медиа твердят о том, как быстро они растут».

«Несмотря на все разговоры вокруг AGI, AI инвестора не должны забывать о других секторах, которые на самом деле находятся в лучшем положении из-за того, что бизнес-модель может быть лучше предсказуема в ближайшей перспективе», — считает Кох.

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Инвестор добавил, что, в соответствии с данными от крупнейших инвестиционных банков (GS, MS, JPM), главным бенефициаром всей волны AI-решений станут крупнейшие технологические компании США и Китая.

«Прощай Graphcore. Это было интересное венчурное приключение», — заключил Кох.

Craphcore занимается разработкой ускорителей на базе искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Бристоле. Ключевой продукт Graphcore — линейка ИИ-ускорителей (Intelligence Processing Units, IPU), в частности, серия BOW POD16, а также стек соответствующего программного обеспечения. В 2022 году выручка Graphcore составила $2,7 млн, что на 46% меньше, чем в 2021 году, а операционные расходы превысили $206 млн. В 2023 году компания была вынуждена сократить штат сотрудников.

Виктор Кох — российский инвестор и серийный предприниматель, который до 2017 год занимал должность вице-президента компании VoxImplant. В 2019 году Кох основал хедж-фонд и семейный офис для управления капиталом. Является сооснователем Slinky, Stickeroid и Teleport.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

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