Виктор Кох: «Прощай Graphcore. Это было интересное венчурное приключение»

Как сообщил «Русский венчур», компании Bovelion и If Cil, которыми управляет Виктор Кох, вышли из капитала британского стартапа Graphсore, который приобрела японская инвесткомпания SoftBank. Сделка была анонсирована в 2024 году, однако расчеты завершились лишь сейчас. Оценка выкупа оказалась ниже оценки последних раундов. Общую сумму сделки оценивали в $600 млн. По данным «Русского венчура», структуры Виктора Коха инвестировали в Graphcore более $1,4 млн.

По словам Коха, его ожидания не оправдались из-за замедления роста Graphcore. Оценка M&A поглощения была значительно снижена по сравнению с оценкой после последнего раунда (Series E), сообщил бизнесмен.

Кроме того, крупные инвестиционные структуры «в captable» не могли бы гарантировать успешный выход через M&A.

«Microsoft Ventures, Bosch Ventures, BMWi Ventures, HSBC Global и еще более 50 известных венчурных игроков не смогли помочь этой компании стать реальным бизнесом и составить конкуренцию NVIDIA Corporation. Кроме того, не все компании смогли приспособиться к шумихе вокруг AI, и не все компании AI стали бенефициарами гонки венчурного капитала. В то время как OpenAI стремится к оценке в $1 трлн, другие компании с не меньшим потенциалом роста с трудом заключают сделки с оценкой в $600 млн и более», — написал Кох.

Еще одна причина, названная инвестором, связана с тем, что компании, занимающиеся AI, являются самыми рискованными в портфелях, «несмотря на то, что все медиа твердят о том, как быстро они растут».

«Несмотря на все разговоры вокруг AGI, AI инвестора не должны забывать о других секторах, которые на самом деле находятся в лучшем положении из-за того, что бизнес-модель может быть лучше предсказуема в ближайшей перспективе», — считает Кох.

Инвестор добавил, что, в соответствии с данными от крупнейших инвестиционных банков (GS, MS, JPM), главным бенефициаром всей волны AI-решений станут крупнейшие технологические компании США и Китая.

«Прощай Graphcore. Это было интересное венчурное приключение», — заключил Кох.

Craphcore занимается разработкой ускорителей на базе искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Бристоле. Ключевой продукт Graphcore — линейка ИИ-ускорителей (Intelligence Processing Units, IPU), в частности, серия BOW POD16, а также стек соответствующего программного обеспечения. В 2022 году выручка Graphcore составила $2,7 млн, что на 46% меньше, чем в 2021 году, а операционные расходы превысили $206 млн. В 2023 году компания была вынуждена сократить штат сотрудников.

Виктор Кох — российский инвестор и серийный предприниматель, который до 2017 год занимал должность вице-президента компании VoxImplant. В 2019 году Кох основал хедж-фонд и семейный офис для управления капиталом. Является сооснователем Slinky, Stickeroid и Teleport.

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