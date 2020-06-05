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«Сколково» и INVESTORO запускают курс по венчурным инвестициям

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

15 июня пройдет курс «Лучшие теории и практики инвестиций на ранних стадиях», организованный московской школой управления «Сколково» и международной организацией инвесторов INVESTORO. Опытом инвестиций в компании-единороги поделится Грег Кидд, сооснователь и СЕО Globalid, первый ангел-инвестор Twitter, Square, Ripple и Coinbase.

«Сколково» и INVESTORO запускают курс по венчурным инвестициям

Онлайн-модуль курса по венчурным инвестициям Seed Angels состоит из:

  • разбора реальных инвестиционных кейсов;
  • актуальной аналитики;
  • установление деловых связей;
  • доступа к специальной платформе со всеми материалами курса.

Также, участники российского и зарубежного венчурного рынка ранней стадии поделятся своими знаниями. После окончания курса, все участник получат сертификат о его прохождении.

Специальным спикером станет профессор Панайотис Кетикидис, соучредитель Hellenic Network Angels Network, член Совета директоров Европейской сети бизнес-ангелов, председатель Центра исследований Юго-Восточной Европы и заместитель директора по исследованиям, инновациям и внешним связям в CITY College на международном факультете Университета Шеффилда.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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