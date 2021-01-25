Имеются противопоказания: Apple дала новые рекомендации для владельцев iPhone 12

Компания Apple дала новые рекомендации по использованию новой линейки iPhone 12. Теперь в разделе поддержки на сайте компании указано , что имплантированные медицинские устройства могут среагировать на смартфоны и магнитные аксессуары MagSafe. Об этом сообщает портал MacRumors.

«Чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от устройства (более 15 см при обычном использовании и более 30 см при беспроводной зарядке)», — написано в инструкции.

Также Apple порекомендовала обладателям кардиостимуляторов и дефибрилляторов дополнительно проконсультироваться с врачом и производителями устройств.

Поясняется, что медицинские устройства могут реагировать на магниты, электромагнитные поля и радиомодули указанных гаджетов при тесном контакте.

Ранее в этом месяце в Heart Rhythm Journal указывалось, что модели iPhone 12 могут «потенциально препятствовать спасательной терапии у пациента» из-за создаваемых ими магнитных помех. 3 врача в Мичигане проверили это взаимодействие, поднеся смартфон к имплантируемому кардиовертер-дефибриллятору. Медустройство сразу же перешло в режим «приостановления» на время теста, говорится в статье.

Портал Engadget уточняет, что некоторым людям может быть противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане одежды или класть устройство на грудь во время отдыха.

Вместе с тем, Apple продолжает заявлять, что, хотя все модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие линейки смартофонов компании, они «не будут представлять больший риск магнитных помех для медицинских устройств».

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